30 anni di World Wide Web, la simulazione del Cern per tornare al 1989

Era il 12 marzo del 1989. Al Cern di Ginevra, dove lavorava, il fisico britannico Tim Berners-Lee presentò al suo supervisore una bozza del progetto di una delle più grandi rivoluzioni per l’umanità: la nascita del World Wide Web. L’anno seguente fu perfezionata l’applicazione, che venne installata al Cern con il nome di “WorldWideWeb”. Nell’agosto del 1991 Berners-Lee apriva il primo sito web della storia, all’indirizzo di http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Nel 1993, infine, il Centro di ricerca europeo decise di rendere il programma di navigazione aperto a chiunque avesse voluto farne uso, cambiando per sempre il mondo della comunicazione di massa e la vita delle persone. Il primo sito italiano fu messo online nello stesso 1993 e apparteneva al “Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna”.

In occasione dell’anniversario del Web, un gruppo di sviluppatori e informatici del Cern ha ricostruito, all’interno del sito odierno, il modello di navigazione di trent’anni fa, per mostrare quale aspetto aveva l’applicazione, sperimentare e simulare come si cercava sul web all’epoca. Qui il link per ritornare nel mondo WorldWideWeb del 1989: https://worldwideweb.cern.ch/

Vedi anche la storia del Web in tre minuti qui: https://home.cern/resources/video/computing/brief-history-world-wide-web